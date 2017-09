Melissa Klug está nerviosa por Aldo Olcese [VIDEO]

Melissa Klugafirmó que no será fácil salvarse de la sentencia de ‘El gran show’, ya que Aldo Olcese puede dar la sorpresa.

“Está difícil. Aldo es querido y todo, aunque veo que le falta un poco en el baile, está como cuando yo empecé en ‘El gran show’, no sé si voy a poder superarlo. Ahora la competencia no solo es baile, también es lo que propones en el escenario y puede salir su otro ‘yo’ como actor y quizá lo hace bien”, asegura la chalaca, quien pidió que la apoyen votando por la opción 12.



Asimismo, Melissa Klug dijo que desea quedarse en el programa de Gisela.



“Siento que estoy un poco más ligera. Tengo más conexión y química con Ítalo porque nos conocemos. Obviamente quiero seguir en la competencia”, finalizó.



Melissa Klug y César Távara en El Gran Show