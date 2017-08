Melissa Klug: Esto es lo que cobraría por pararse delante de un banner y hablar de su vida privada [VIDEO]

Un informe periodístico de La Noche es Mía revela cuánto cobran las figuras de televisión por pararse delante de un banner y hablar de su vida privada. "Yo he pagado durante ocho años a personas por pararse delante de banners", relata el polémico Ricardo Zuñiga "El Zorro Zupe".



El Zorro Zupe dice que las figuras de televisión pueden cobrar hasta 3.000 dólares por pararse delante de un banner. En el informe periodístico se entrevistó a la manager de la chica realitie Alejandra Baigorria, ella reveló que la modelo cobra 1.500 dólares por banner y se queda menos de una hora.



Al igual que Alejandra Baigorria, el panelista del programa Espectáculos, Antonio Pavón llegó a cobrar 1.500 dólares por pararse delante de un banner. "Una vez me ofrecieron 5.000 dólares, pero era una tema muy delicado y no lo quise tocar", indica el ex chico realitie.



Fuentes del programa informan que una de las figuras que más cobra por pararse frente a un banner es Melissa Klug. La empresaria y ex pareja del futbolista Jefferson Farfán cobra 5.000 soles.



La animadora de eventos, Karla Tarazona, también es una de las figuras que más factura contando su vida personal frente a los banners. La bailarina Dorita Orbegoso considera que la empresaria se debe estar llevando 20.000 soles mensuales.



Al respecto, el conductor de La Noche es Mía, Carlos Galdós opino que parase a hablar sobre la vida privada frente a banners le parecía una actividad muy infeliz. "Por plata me parece un poco infeliz contar la miseria de mi vida", reveló el también conductor radial.



Otra de las formas en la que también 'facturan' las figuras de la televisión es cuando deciden juntarse con sus ex parejas para dar declaraciones. "Una forma de conseguir dinero es fingir peleas e insultarse en vivo", revela Dorita Orbegoso.



Tras el reportaje, Carlos Galdós le pidió a sus panelistas, Xoana González y Dorita Orbegoso, que armen un escándalo. "Me he quedado helado, 20.000 soles", dice el conductor de La Noche es Mía. El reportaje empieza en el minuto 27.

Banners