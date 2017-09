El primo de Jefferson Farfán, César Távara, regresa con todo. Después de revelar que el futbolista de Lokomotiv de Rusia lo 'botara de su departamento como un delincuente' porque se amistó en TV con Melissa Klug, ahora el primo alcahuete decidió unirse a 'El Gran Show'. El exrepresentante de Yahaira Plasencia regresó a la pista de baile para reemplazar a Jonathan Maicelo y cobrarse su revancha.

De esta manera, César Távara no solo tiene una segunda oportunidad en El Gran Show. El primo de Jefferson Farfán estuvo frente a frente nuevamente con Melissa Klug. Esta vez, sin temor a decir y hacer lo que quiere, el joven mánager decidió no solo hacer las paces con la chalaca, sino hasta abrazarse con ella para dejar todo el pasado atrás.

Así es. Durante su presentación en El Gran Show, Gisela Valcárcel le pidió a Melissa Klug acompañar a César Távara en la pista de baile. Al llegar donde estaba el primo de Jefferson Farfán, ambos se abrazaron por varios segundos, como señal de paz tras los pasados ataques que mantuvieron.

Pero no solo eso. Gisela Valcárcel aprovechó el momento de la reconciliación para dedicarle unas palabras a Melissa Klug. La conductora de El Gran Show le ofreció disculpas si en algún momento la hizo sentir incómoda con algún comentario que pudo tener.

César Távara y Melissa Klug en El Gran Show César Távara y Melissa Klug en El Gran Show César Távara y Melissa Klug en El Gran Show

"Cuando pasó no pude entender cómo te sentías, ni qué había pasado. Pero siempre diré algo Melissa y lo podemos decir entre mujeres: uno se compromete con una persona y la persona con uno. Quien rompe ese compromiso, en el caso de las mujeres, sentimos que lo rompe el hombre. No la tercera, ni la cuarta, ni la que viene", dijo Gisela Valcárcel.

La 'Señito declaró que ella es pro hogar y por eso, siempre estará feliz cuando una pareja se une en matrimonio. Por eso, lamentaba si en algún momento durante El Gran Show se soltó algún comentario contra Melissa Klug. Gisela Valcárcel aseguró no saber nada de la historia entre Jefferson Farfán y la chalaca antes. Pero ahora que la conoce, le ofrecía disculpas.

"Quiero decirte lo mismo que dije la semana pasada: yo soy prohogar. No sé todas mis actitudes lo demuestren, no se si se pueda entender todos los días. Creo en el matrimonio, en la relación de pareja. Si en algún día en este programa se te tocó, te pido mil disculpas. Te prometo que jamás pensamos en querer tocarte. No sabía nada de la historia", manifestó Gisela Valcárcel.

Tras estas palabras, la conductora abrazó a Melissa Klug, quien terminó llorando al escuchar estas palabras. Pero eso no fue todo. Antes de retirarse de la pista de baile, César Távara volvió a a abrazar a la chalaca, quien no pudo aguantar más las lágrimas y se puso a limpiar su rostro.

Melissa Klug y César Távara en El Gran Show

