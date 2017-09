Melissa Klug confiesa que está enamorada de Ítalo Valcárcel [VIDEO]

Melissa Klug reapareció en ‘El gran show’ y se animó a confesar que está enamorada del bailarín Ítalo Valcárcel, a quien conoció en el espacio de América.



“Sí, me enamoré. Ya vamos saliendo desde hace más de un año, no tenemos un título, pero estamos felices. Ítalo le ha dado a mi vida un soporte emocional y felicidad. A pesar de la edad que tiene, es una persona muy madura y lo admiro muchísimo. Entre nosotros hay cariño y amor”, indicó Melissa Klug, mientras que Ítalo le dio un beso en la frente y dijo que adora a Melissa.



Podrías encontrarte con Yahaira Plasencia en las instalaciones del canal...



Me da igual, ya me la crucé en varios lugares y para mí no existe. (L.Gamarra)