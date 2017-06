Melissa Klug: Sus hijas publican foto con Diego Chávarri y sorprenden a todos [VIDEO]

Las hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, publicó una foto que viene dando que hablar. En la imagen aparecen el participante de Combate y ex pareja de la matriarca Klug, Diego Chávarri, al lado de las tres hijas de "La Blanca de Chucuito".

Gianella Marquina, Samahara Lobaton y Melissa Lobaton aparecen en la foto acompañadas de Diego Chávarri. Al parecer, las menores fueron a darle ánimos al exfutbolista en el reality Combate. En la descripción de la foto se lee Lindo día, con un emoticon de corazón al lado.

La publicación tiene más de 6.000 me gusta en Instagram. Diego Chávarri también comentó la foto: "La pasé super bien. Las quiero! 💜". La mayoría de comentarios que reciben las menores elogian su buena relación con la expareja de su mamá.

Algunos también le recuerdan a las menores lo que reveló su mamá Melissa Klug en el programa El Valor de la Verdad. La 'blanca de Chucuito' reveló que el integrante de Combate la ahorcó. “Él me agarra del cuello, me lleva a la esquina y me ahorca”, indicó la empresaria.

Lindo día ❤️ Una publicación compartida de Gianella Marquina Klug (@gianemarquina) el 19 de Jun de 2017 a la(s) 11:04 PDT