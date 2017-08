Melissa Klug 'le menta la madre' a Diego Chávarri por revelar su edad [VIDEO y FOTOS]

La empresaria Melissa Klug y el chico reality Diego Chávarri se vieron las caras en el programa Cuéntamelo Todo. Ambos fueron invitados al espacio televisivo y tuvieron un picante intercambio de palabras.



Melissa Klug le pedía a Diego Chávarri que madure porque ya va a llegar a los 30. Sin embargo, la empresaria no esperó la fuerte respuesta del integrante de Combate, quien reveló la edad de la ex pareja de Jefferson Farfán.



Diego Chávarri dijo que Melissa Klug estaba a punto de llegar a los 40, pero esto no sería cierto del todo. La empresaría nació el 3 de febrero de 1984, haciendo un cálculo rápido la edad correcta de Klug es 33 años.



A pesar de que Diego Chávarri sólo bromeó, Melissa Klug le respondió mentandole la madre. Los conductores y panelistas de Cuéntamelo Todo se horrorizaron por la actitud de la empresaria y madre de 5 hijos.

Melissa Klug le menta la madre a Diego Chávarri por revelar su edad