Melissa Klug desea lo mejor a ‘Diablito’  [VIDEO]

Melissa Klug le deseó lo mejor a Diego Chávarri, quien estaría en ‘coqueteos’ con la productora Cathy Sáenz.



Melissa, parece que Diego encontró el amor.

Qué bien, todo el mundo tiene derecho a encontrar el amor y ser feliz. Yo hace más de un año que no estoy con él.



Dicen que la ‘Mamacha’ sería su nuevo amor

Ja, ja, ja... no lo sé, pero si es así, bien por ellos. Como te digo, va a ser más de un año que no estoy con él ni tenemos contacto.



¿No te mueve? ¿No te da un poquito de celos?

No lo hubo antes, menos ahora.



La ‘Blanca de Chucuito’ estuvo divirtiéndose en un evento salsero, con un grupo de amigos y el gran ausente fue su ‘saliente’ Ítalo Valcárcel. (M.C)

Hijas de Melissa Klug