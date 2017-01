Por: Bety Pashanasi



Melissa Klug e Ítalo Valcárcel siguen afirmando que no son pareja, pero no descartan una relación a futuro.

“Estoy soltera, sin embargo no sola (ríe). Todos saben que salgo con Ítalo, pero no tenemos una relación. ¿Qué me gusta de él? Todo”, dijo Melissa Klug.

Melissa Klug, que estuvo en el set de ‘Cuéntamelo todo’, quedó sorprendida al ver al bailarín llevando un ramo de rosas al set.

“Ahora que Ítalo está en ‘Combate’, soy hincha del programa”, comentó Klug.

Por su lado, el bailarín dijo que Melissa Klug no era su pareja, pero que le gustaba mucho.

“No somos pareja. Nos estamos conociendo, estamos saliendo y Melissa Klug me gusta mucho”, detalló.