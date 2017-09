Melissa Klug cuadró a Emilio Jaime por robarle un beso a su hija de 14 años [VIDEO]

Las cosas se pusieron tensas en El Gran Show. Melissa Klug fue presentada para realizar su presentación en la pista de baile acompañada de Ítalo Valcárcel. Sin embargo, Gisela Valcárcel decidió preguntarle por la situación con Emilio Jaime y la chalaca no pudo evitar mostrar su cara de molestia.

Antes de entrevistarla, presentaron un clip de Melissa Klug y Emilio Jaime hablando de lo ocurrido. Como se sabe, la chalaca había contado que el chico reality habría intentado algo más con su hija menor.

“Sí, me sentí un poco incómoda porque estuvo ‘gileando’ a mi hija Melissa de 14 años. Hablé con él y le dije que la deje tranquila. De igual manera, Diego (Chávarri) conversó con el muchacho sobre ese tema. Yo por mis hijos saco las garras”, manifestó Melissa Klug a Trome.

Ahora, se saben más detalles de lo sucedido. Según Melissa Klug y Emilio Jaime, el chico reality no solo gileó a la menor, sino que también le robó un beso. Esto hizo que la chalaca explotara contra el participante de Combate.

Melissa Klug y Emilio Jaime

Ante esto, Emilio Jaime fue cuestionado en vivo por Gisela Valcárcel para que aclare si le robó un beso o no a la hija de Melissa Klug. El combatiente contó en la pista de El Gran Show que sí sucedió lo del beso, pero que todo fue muy inocente pues él conoció a la menor en una fiesta en Paracas donde ambos coincidieron.

"Coincidimos en un mismo lugar, en una fiesta en Paracas. La conocí, tuve la oportunidad de conocerla, me cayó super bien y bueno...jajaja", declaró Emilio Jaime en El Gran Show. Ante esto, Melissa Klug puso cara de pocos amigos.

La chalaca declaró que hablaría con el participante de Combate después de su baile. "Después de mi baile voy a conversar con él", dijo breve pero duramente Melissa Klug.

Recordemos que en el programa pasado, Emilio Jaime negó que haya algún problema con la blanca de Chucuito. Incluso manifestó que tal vez Melissa Klug estaba molesta por una foto que se tomó con sus hijas.

Emilio Jaime indicó que no entendía porque Melissa Klug lo mira así. "Yo no tengo ningún problema con ella. De repente porque su hija subió una foto conmigo, las fans malinterpretaron las cosas, pero no se dio nada con ninguna de las tres", explicó Emilio Jaime.

