Melissa Klug: ¿Le envía fulminante mirada a  chico reality por reveladora foto con su hija? [VIDEO]

Más enfrentamientos en El Gran Show- La Revancha. La participante del reality Melissa Klug se mostró incómoda con el ingreso del chico reality Emilio Jaime al mencionado espacio televisivo.



Cuando Emilio Jaime hizo su ingreso al set de El Gran Show-La Revancha, Melissa Klug no le quitó la mirada de encima y su mirada revelaba que a la empresaria no le gustaba nada la presencia del chico reality en el programa. El hecho fue comentado hasta por la propia Gisela Valcárcel.



"La señora Klug no ha sonreído, Emilio Jaime, se ha puesto seria. Ella no sabía que tú estabas escondido en los camerinos", explicó Gisela Válcarcel. Al respecto, el chico reality indicó que estaba super contento y evitó referirse a Melissa Klug.



El chico reality se explayó en su emoción por ingresar a El Gran Show. "Siempre quise estar aquí, vengo a cumplir dos sueños. Gracias a Dios se dio la oportunidad y es un honor conocerte", dijo Emilio Jaime sobre Gisela Valcárcel.

La razón de la molestia de Melissa Klug con Emilio Jaime sería una foto que se tomó el chico reality con la menor de sus hijas, Melissa Lobaton Klug, en marzo del presente año. En una entrevista para el programa "Amor, amor, amor", la empresaria dejo en claro que habían "parchado" al muchacho.



Melissa Klug se mostró reacia con la cercanía de su hija con el chico reality Emilio Jaime. La empresaria declaró al programa "Amor, amor, amor": "Tiene 14 años mi hija, ya lo parcharon, que se busque una de su tipo y de su edad", explicó la empresaria.



Cuando Melissa Lobaton Klug publicó la foto recibió tantos comentarios que se vio obligada a eliminarla. La adolescente tiene 14 años y el integrante de Combate, y ahora participante de El Gran Show, 19.



De momento, Melissa Klug ha preferido no opinar más sobre el tema, pero todo apunta a que no estaría de acuerdo con la presencia de Emilio Jaime en el reality debido a que su hija podría retomar su amistad con el chico reality. Mira aquí la foto de la discordia.