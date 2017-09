Melissa Klug: Chico reality aclara foto donde aparece con hija menor de empresaria y le envía mensaje 

El chico reality Emilio Jaime se mostró extrañado con la fulminante mirada que le dio Melissa Klug cuando ingresó al programa de baile El Gran Show. En una entrevista con el diario Correo respondió sobre su relación con la menor de las hijas de la empresaria.



Emilio Jaime indicó que no entendía porque Melissa Klug lo mira así. "Yo no tengo ningún problema con ella. De repente porque su hija subió una foto conmigo, las fans malinterpretaron las cosas, pero no se dio nada con ninguna de las tres", explicó el chico reality.



En la entrevista, Emilio Jaime también se mostró coqueto con Gisela Valcárcel. "Siempre soñé estar en el programa porque me gusta el baile, no lo haré a la perfección pero me defiendo, aparte se eso, soy admirador de Gisela, no por su profesionalismo si no por su belleza, eso me es imposible negarlo".

Nueva etapa! Y vamos a hacerlo bien! Con todo🔥🔥 Una publicación compartida de Emilio Jaime (@emiliojaime21) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 10:54 PDT

Como se recuerda, cuando Emilio Jaime hizo su ingreso al set de El Gran Show-La Revancha, Melissa Klug lo miró como si su presencia en el programa la incomodara. El hecho fue comentado hasta por la propia Gisela Valcárcel.



"La señora Klug no ha sonreído, Emilio Jaime, se ha puesto seria. Ella no sabía que tú estabas escondido en los camerinos", explicó Gisela Válcarcel. Al respecto, el chico reality indicó que estaba super contento y evitó referirse a Melissa Klug.



El chico reality se explayó en su emoción por ingresar a El Gran Show. "Siempre quise estar aquí, vengo a cumplir dos sueños. Gracias a Dios se dio la oportunidad y es un honor conocerte", dijo Emilio Jaime sobre Gisela Valcárcel.