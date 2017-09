Melissa Klug confiesa sus sentimientos en TV por bailarín: "Me enamoré" [VIDEO]

Melissa Klug está más feliz que nunca. La blanca de Chucuito no solo regresó a El Gran Show buscando su revancha, sino también decidió sorprender a todo el público del programa. ¿Cómo así? Confesó ser una mujer enamorada.

Así es. Después de casi un año de especulaciones, Melissa Klug confirmó que está enamorada de Ítalo Valcárcel. ¿Quién? El bailarín que la acompañó en El Gran Show cuando bailó por primera vez. Durante su participación en aquella oportunidad, se especuló mucho sobre una relación entre ambos, pero nadie confirmó nada.

Luego de terminar su pase por El Gran Show, Melissa Klug fue ampayada en varias oportunidades con Ítalo Valcárcel. En una ocasión, la chalaca fue captada muy cariñosa con el bailarín. Sin embargo, ella negó que se haya besado con él.

Hace unos meses, Melissa Klug compartió una serie de fotos y videos en México, país al que viajó junto a Ítalo Valcárcel. Ambos compartieron imágenes en sus redes sociales de su aventura por tierras charras, confirmando que las saliditas seguían tan fuertes como desde el inicio.

Melissa Klug en El Gran Show

Ahora, Melissa Klug se armó de valor para revelar sus verdaderos sentimientos y señalar que está enamorada de Ítalo Valcárcel. En El Gran Show, contó que su relación no tiene un título y que no quiso ni quiere exponerla porque es algo limpio que no quiere manchar.

"Lo que pasa es que nosotros decidimos cuidar mucho esto porque es algo bonito, sano y limpio y no queríamos exponerlo. Nosotros salimos. No tenemos un título, pero estamos súper bien. Nos sentimos muy bien. Yo conozco a su familia, él conoce a la mía y así la pasamos bien", dijo Melissa Klug.

Asimismo, la chalaca calificó a Ítalo Valcárcel de ser su soporte. Ella señaló que le trajo mucha felicidad a su vida y que sus hijas están tranquilas de que él esté a su lado pues ven lo contenta que está ella. Recordó que ellas ya lo conocen desde hace tiempo pues también bailaron con él en El Gran Show.

En otro momento de la entrevista, Melissa Klug aceptó haber visto el partido de Perú vs Bolivia y que gritó los goles que Edison Flores y Christian Cueva marcaron. "Soy peruana", dijo la chalaca y expareja del futbolista Jefferson Farfán.

¿Melissa Klug se besa con bailarín?

