Melissa Klug: ¿Por qué todos hablan del revelador escote que usó en Cuéntamelo Todo? [VIDEO Y FOTOS]

La empresaria Melissa Klug tiene un cuerpo escultural. Madre de cinco hijos y ahora jurado del reality de baile Bailamelo Todo en el programa Cuéntamelo Todo. La expareja del futbolista Jefferson Farfán se lució en el mencionado set de televisión con un escote que sorprendió a más de uno.



En su presentación utilizó un body negro con escote en v, esta prenda resalta su pronunciada delantera. La conductora del programa Cuéntamelo Todo, Sofía Franco, le hizo varias bromas a Melissa Klug sobre el tamaño de sus senos.



Melissa Klug generó controversia entre los participantes del reality. Por ejemplo,el ex chico reality Jenko del Río le pidió a la empresaria que sea su pareja, el torero español Ismael Cueva indicó que la empresaria es una mujer espectacular.



Durante todo el programa, Jenko del Río le pidió a Melissa Klug que sea su pareja porque no se lleva bien con su actual compañera, la modelo Paula Manzanal. Al respecto, la ex chica reality indicó que del Río quería colgarse de la fama de la empresaria.

Durante la presentación de Melissa Klug como jurado del mencionado reality de baile, la empresaria no sólo llamó la atención por su escote sino por su sonrisa. Durante estas semanas, la ex pareja del futbolista Jefferson Farfán se ausentó de los medios televisivos debido a la encarcelación de su mejor amiga, la exbailarina Evelyn Vela.



La relación cercana que Melissa Klug tiene con Evelyn Vela hizo que la prensa especulara sobre los vínculos de la empresaria con la mafia que integró la exbailarina. Al respecto, la expareja de Jefferson Farfán indicó que no tiene miedo de que la investiguen.



"¡Que averigüen lo que quieran! Solo viajé una vez con ella (Evelyn Vela) a Miami para traer mi mercadería (ropa y carteras). Que hablen y que digan lo que quieran, y que me investiguen si quieren. Necesidad (de cometer algún delito) no tengo", explicó Melissa Klug en una entrevista a Trome.pe



La amistad de Melissa Klug y Evelyn Vela se hizo fuerte tras el rompimiento de la empresaria con el futbolista Jefferson Farfán en 2015. En más de una ocasión, Klug reconoció el apoyo incondicional que le brindó Vela.



