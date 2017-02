Melissa Klug exclusiva de Ítalo Valcárcel [VIDEO]

Melissa Klug comentó que no puede ‘oficializar’ a Ítalo Valcárcel, porque solo es su amigo.



Acabas de decir que estás enamorada de Ítalo.

¿Cuándo? Nada qué ver.



Pobre Ítalo, no lo quieres oficializar.

No es eso, nosotros salimos, la pasamos bien, pero no queremos tener una relación, pero algunos no lo entienden.



Pero hay exclusividad.

Eso sí, yo no salgo con nadie más. (C.Chévez)

Melissa Klug