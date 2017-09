Melissa Klug se ha negado en más de una oportunidad en moverse cuando suena 'el baile del totó'. ¿Por qué? Por ser el baile emblema de Yahaira Plasencia. Incluso, la chalaca siempre ha dejado en claro que nunca estará en el mismo lugar que la salsera.

¿Esto aplica a sus hijas? Bueno, se supone que sí. Las hijas de Melissa Klug tuvieron una conferencia de prensa. En ella, los periodistas les hicieron varias preguntas a las hijas de la blanca de Chucuito sobre varios temas: Diego Chávarri, Emilio Jaime y los arreglitos estéticos.

El programa Amor Amor Amor había realizado una nota sobre los arreglos de varias chicas de Chollywood. Entre ellas, se encontraba Yahaira Plasencia, incluso mostrando el antes y después. Por eso, el hombre le prensa le preguntó a las hijas de Melissa Klug qué opinaban sobre su nueva imagen.

Ante esto, la hija intermedia, Samaha Lobatón fue enfática y dura con su respuesta: "Yo no opino, no hablo de ella. No la conozco. No me importa. No puedo opinar de ella. Yo soy señorita. Como ella no opina de nosotras, nosotras tampoco de ella", declaró la hija de Melissa Klug.

Hijas de Melissa Klug

Sin embargo, un video grabado una hora antes de la conferencia de prensa, demuestra el gusto por las hijas de Melissa Klug por la canción insignia de Yahaira Plasencia. La hija mayor de la chalaca, Gianella Marquina, compartió en su cuenta Instagram un video de su hermana menor Melissa Lobatón moviéndose al ritmo del 'baile del totó'.

Incluso, la misma Gianella Marquina, se mueve al ritmo de la canción que hizo famosa a Yahaira Plasencia. ¿Bailan su canción pero dicen que no la conocen? ¿Acaso las hijas de Melissa Klug no apoyan a su mamá?

Lo cierto es que en una ocasión anterior, las hijas de la chalaca sí hablaron sobre Yahaira Plasencia. Un reportero del mismo programa les preguntó a las tres 'princesas' de Melissa Klug si es que invitarían a la salsera a su canal de YouTube.

"Te respondemos con aire jovial como mi mamá y bien divertido: nosotras no sabemos quién es ella, no la conocemos, no sabemos nada de ella, no le hablamos. No habría razón ni motivo para que ella esté en nuestro canal", declararon las hijas mayores de Melissa Klug.

Hija de Melissa Klug bailando canción de Yahaira Plasencia

