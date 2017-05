Melissa Klug: Las hijas de la chalaca chotean de la peor forma a Yahaira Plasencia [VIDEO]

Melissa Lobatón (13) Samahara Lobatón (15) y Gianella Marquina (17) son las talentosas hijas de Melissa Klug. Las jovencitas ahora quieren alcanzar la popularidad así como su madre y por eso se lanzaron como youtubers hace unos meses.

A través de su cuenta YouTube, las chicas Klug han alcanzado gran cantidad de seguidores en redes sociales. Las hijas de Melissa Klug ya cuentan con más de 74 mil suscripciones a su canal de videos.

Por eso, las hijas de Melissa Klug tienen que planear con mucho detalle qué personajes pueden aparecer en su cuenta YouTube. El último video que compartieron fue sobre moda y make up y estuvieron acompañadas de sus maquilladores personales.

Sin embargo, cuando escuchan el nombre de Yahaira Plasencia, las chicas Klug no se quedan calladas. Cuando el reportero de Amor Amor Amor les menciona el nombre de la salsera como posible invitada a su canal de YouTube, las jóvenes dan una contundente respuesta.

"Te respondemos con aire jovial como mi mamá y bien divertido: nosotras no sabemos quién es ella, no la conocemos, no sabemos nada de ella, no le hablamos. No habría razón ni motivo para que ella esté en nuestro canal", declararon las hijas mayores de Melissa Klug.

Melissa, Samahara y Gianella Marquina esperan han recibido varios consejos de Melissa Klug quien les ha dicho que se mantengan auténticas y no finjan porque eso no sirve. Además, que nunca hagan caso a las críticas.

Hijas de Melissa Klug

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.