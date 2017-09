Melissa Klug: Empresaria recibe duras críticas por no enseñarles a sus hijas quién es Maritza Garrido Lecca

En problemas. Las tres hijas de Melissa Klug reciben críticas por no saber quién es Maritza Garrido Lecca, pero la peor parte se la lleva la empresaria. Los comentarios negativos no dejan de llegar a la cuenta de Instagram de 'La Blanca de Chucuito'.



Seguidores de Melissa Klug afirman que ella es la responsable de que sus hijas no sepan quién es Maritza Garrido Lecca. "Antes de decir que "ayudan a alguien" ayúdense a si mismas, culturícense, llenen de conocimientos sus cabecitas, es mejor tener una profesión que salir en la tele por escándalos y pasar roche por ser ignorantes en temas importantes", le dice una seguidora a la empresaria.



Otra de las críticas que recibe es por la exposición de sus hijas en televisión. "Meli, con todo respeto por el bienestar de tus hijas que sigan estudiando e informándose, no están listas para la tv y eso se demostró hoy. Rodrigo fue delicado, se sabe que son menores de edad, pero están bajo tu tutela", le comenta otra seguidora a Melissa Klug.



Los usuarios de redes sociales aprovechan este momento para atacar a Melissa Klug. Muchos la tildan de ignorante debido a que sus hijas no conocen a un personaje importante en la historia del Perú.



Indirectamente, tambiénRodrigo González y Gigi Mitre la culparon de que sus hijas no sepan quién es Maritza Garrido Lecca. "Es responsabilidad de colegios y de los padres que informen y enseñen a sus hijos quién es (Maritza Garrido Lecca) porque después de unos años pueden reorganizarse (los senderistas) y los jóvenes van a decir que es chill", expresó Gigi Mitre.



Melissa Klug no se ha pronunciado al respecto, probablemente lo haga en unos días si es que las críticas a sus hijas y a ella continúan. Cabe resaltar que Peluchín les preguntó a las adolescentes si sabían quien es Maritza Garrido Lecca y las jóvenes no supieron responder.



Peluchín se mostró mortificado y les dio clases de historia a las adolescentes. "Maritza Garrido Lecca es una terrorista que acaba de salir libre y que fue cómplice de Abimael Guzmán, el más sanguinario terrorista de todos los tiempos en nuestro país", expresó bastante mortificado el conductor.

