Las hijas de Melissa Klug, Gianella Marquina, Samahara Lobatón y Melissa Lobatón han demostrado que quieren brillar con luz propia. Primero apoyaron a su mamá en su paso por El Gran Show, después se estrenaron como youtubers y ahora hacen su debut en un programa de espectáculos.

Este jueves 22, las chicas Klug estuvieron en el programa Cuéntamelo Todo para hablar sobre su amistad con Diego Chávarri. Las jóvenes no solo defendieron su relación con el ex de Melissa Klug. Las tres comentaron que nadie externo sabía cómo era la relación entre ellos.

"En realidad ha habido bastante polémica porque acompañamos a Diego en Combate y muchas personas que no tienen nada que ver con la familia comentaron y dijeron cosas que no tienen nada que ver. Personas X que fueran a visitar, o que fueran amigos de mi mamá no sabían en realidad en esa casa. El resto no se tiene por qué meter. A quien le caiga el guante que se lo chante", dijo muy enérgica Samahara Lobatón.

Las hijas de Melissa Klug no quisieron revelar a quién se referían pero desmintieron que se trate de Shirley Arica o Evelyn Vela. Las jóvenes aclararon que la 'Reina del Sur' y su mamá no se frecuentan como antes porque tienen compromisos diferentes.

Hijas de Melissa Klug

