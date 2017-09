Melissa Klug: ¿sus hijas se llevan bien con Diego Chávarri? [VIDEO]

Gianella, Samahara y Melissa, las hijas de Melissa Klug, comentaron que le tienen un cariño especial a Diego Chávarri porque las apoyó en momentos difíciles, cuando su mamá terminó su relación con Jefferson.



“Diego nos apoyó mucho, mi mamá terminó con Jefferson y se convirtió en nuestro amigo. A pesar de que acabó su relación, seguimos siendo sus amigas y se han perdonado con nuestra madre”, dijo Gianella, respecto a su relación con Diego Chávarri.



Asimismo, la menor de las ‘chicas Klug’, Melissa de 14 años, aclaró que nunca tuvo nada con Emilio Jaime. “Es nuestro amigo y nunca tuve algo con él. Una vez al despedirnos tuvimos un roce de labios, pero nada más”, enfatizó Melissa, quien junto a sus hermanas desfilarán el 28 de setiembre en Antiqua de Costa Verde, a favor del ‘Hogar Vida’.



Finalmente, Samahara comentó que su operación a la nariz no fue por estética, sino por salud.



“Me operé porque no podía respirar bien. Esa es la única operación que me he realizado y no pienso hacerme nada más, porque estoy conforme con mi cuerpo”, añadió.



(E.C.)

Peluchín destruye a las hijas de Melissa Klug