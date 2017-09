Melissa Klug: Hijas responden con fuerte frase a críticas por no saber quién es Maritza Garrido Lecca

Las hijas de Melissa Klug continúan en el ojo de la tormenta tras reconocer que no sabían quién es la terrorista Maritza Garrido Lecca. Gianella, Melissa y Samahara han optado por desactivar la opción de comentarios en Instagram como una forma de callar a sus críticos.



Tras salir de la conferencia de prensa donde demostraron su poco conocimiento de la historia peruana, la prensa las abordó y las cuestionó por las críticas que reciben. Las tres hijas de Melissa Klug afirmaron que no son hipócritas y defendieron su derecho a ignorar quién es Maritza Garrido LLecca.



Samahara Lobaton Klug fue la más dura con los críticos. "Todo lo que digan con mala vibra, todo lo que sea malintencionado, a nosotras nos resbala", explicó la hija de 16 años de la empresaria Melissa Klug.



Gianella Marquina Klug también opinó igual que su hermana Samahara. "No les gusta como somos, lo que decimos, si no les gusta que no nos sigan. Nosotras tratamos de dar lo mejor de nosotras", explicó la hija mayor de Melissa Klug.



Las hijas de Melissa Klug fueron bastante criticadas en redes sociales tras demostrar que no sabían quién era Martiza Garrido Lecca. El hecho sucedió cuando fueron entrevistadas por Peluchín, quien se vio obligado a darle clases a las adolescentes.



