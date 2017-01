Melissa Klug: una de sus hijas hizo esta íntima confesión [VIDEO]

Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug, incursionó en el mundo del YouTube, junto a sus hermanas, con un primer video en el que hacen confesiones de todo tipo.

En medio de la conversación con sus hermanas, Gianella Marquina se atrevió a revelar públicamente una de las peores cosas que le sucedió en la vida.

Y aunque muchos piensan que los problemas que atravesó su mamá en el medio pudieron haber sido lo que más pudo afectarla, Gianella Marquina fue sincera y contó lo que en verdad le sucedió.

"Cuando cumplí 15 años, a los seis meses, me dio parálisis facial y a veces me preguntan por qué nunca sonrío o por qué mi ojo sale chiquito. Quedé con secuelas", comentó Gianella Marquina en un video de YouTube.

Con el tiempo, Gianella Marquina ha aprendido a sobrellevar lo que le sucedió y a hacer que esto no sea una carga en su vida diaria. Ella misma lo explica.

"No permito que se me baje la autoestima o me sienta menos como persona o me avergüence mucho. Por momentos cuando estoy muy estresada o nerviosa, se nota, pero otra veces no, hasta me mato de risa", agregó la hija de Melissa Klug.

Finalmente, Gianella Marquina se animó a brindar su apoyo a todas aquellas chicas que, como ella, atraviesan por un problema de salud similar.

"Yo quisiera a todas las chicas que tengan parálisis facial que normal me pueden hablar y yo les puedo aconsejar, darles tips y todo. En mi caso puede durar por gran tiempo pero yo les doy mi apoyo, chicas", finalizó.

Las hijas de Melissa Klug lanzaron su propio canal de YouTube. Melissa Lobatón (13) Samahara Lobatón (15) y Gianella Marquina (17), abrieron su propia cuenta para hablar de diferentes temas de su interés.