Se han autodenominado 'Las Chicas Klug'. Ellas son Gianella, Samahara y Melissa Junior, las hijas de Melissa Klug. Las chicas se han mostrado muy activas en las redes sociales y han hecho apariciones en varios programas del espectáculos.

Toda esa exposición les ha traído uno que otro dolor de cabeza. Sobre todo las últimas semanas, en las que se han visto frente a una avalancha de críticas y hasta insultos de personas que no están de acuerdo con su repentina fama.

Sin embargo, las chicas Klug no bajan la cabeza. Las hijas de Melissa Klug han decidido hacer frente a todos sus detractores y dar la cara a las críticas. En un reportaje de 'Reporte Semanal' se las ve más unidas que nunca y más decididas a ganarse un espacio en los televisores de los peruanos.

Hijas de Melissa Klug se defienden

"No somos 'pepitas de oro' para gustarle a todo el mundo. No es que estemos a la defensiva pero es así. Nosotras somos de una manera y no vamos a cambiar para agradarle al resto", afirmó Samahara Lobatón a nombre de sus hermanas.

Las chicas Klug no llegan a la mayoría de edad y aún tienen mucho por aprender. Sin embargo, se muestran dispuestas a seguir creciendo, tanto intelectualmente como en el mundo del entretenimiento. No hay que olvidar que Gianella, la mayor, tiene 17 años, Samahara, 16 años y Melissa, 15 añitos.

A su corta edad, ya han experimentado lo que es estar en el escrutinio público y han sentido el odio que puede haber en el internet. Afortunadamente, las chicas Klug han salido airosas de todo esto y hoy se muestran más fuertes que nunca.

Solo queda esperar a ver que es lo que les depara el destino. Por ahora, las hijas de Melissa Klug seguirán subiendo videos a su canal de YouTube y compartiendo sus ocurrencias por sus cuentas de Instagram, en las que cuentan con miles de seguidores.

