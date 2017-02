¿Melissa Klug se aburrió de su bailarín? Ella fue sola a una fiesta [VIDEO]

Melissa Klug negó que haya terminado su ‘cercana amistad’ con Ítalo Valcárcel, al aparecer sola en el concierto ‘Salsa con amor’, en el Lawn Tennis, y divertirse con sus amigas.



“Todo está muy bien con Ítalo, no hay problema. Acabo de llegar de viaje, me sentía un poco estresada y decidí venir a divertirme con mis amigas”, dijo Melissa Klug.



¿Entonces, la relación con Ítalo sigue estable?

Claro, nosotros seguimos siendo amigos. Antes de venir al concierto lo he visto, pero él tenía un compromiso familiar y no ha podido acompañarme.



¿Aún no han decidido salir a decir que son pareja?

Creo que los dos estamos bien así, no hay necesidad de ponerle etiquetas o letrero a la relación. Estamos bien, nos vemos y disfrutamos la amistad...



¿Confías mucho en él?

Claro que confío en Ítalo, pero no pongo las manos al fuego por nadie. Es un chico tranquilo, me gusta, pero tampoco soy ciega.

¿Ya te han invitado al ‘Búnker’?

He recibido la invitación porque una amiga trabaja ahí, pero ya habrá momento para ir. Sin embargo, soy hincha de ‘Barranco bar’.



¿Te enteraste de que desembarcaron a Yahaira de la inauguración?

Me parece bien, ja, ja, ja. Bueno, creo que ella sabe su negocio y lo sabrá aprovechar.



(Eric Castillo)

