Melissa Klug no puede hablar de Jefferson Farfán pero se las ingenia para darle su jalón de orejas [VIDEO]

Jefferson Farfán conmovió a todos cuando derramó unas lágrimas en el programa ¡Qué tal sorpresa! al ver una fotografía de su madre y sus dos hijos. El futbolista señaló que ellos son el amor de su vida y haría todo por ellos.

Melissa Klug es una de las personas que probablemente conoce más a Jefferson Farfán. A pesar que ellos tienen un contrato firmado en donde ella no puede hablar sobre su expareja, la chalaca encuentra formas de decir lo que piensa sobre el futbolista.

En Amor Amor Amor, Melissa Klug fue consultada sobre el rol como padre de Jefferson Farfán. Aunque repitió que no hablaría mal del padre de sus hijos, la blanca de Chucuito dejó muy en claro su punto de vista.

"No voy a hablar mal del padre de mis hijos. Él sabe qué cosas son prioridades en su vida y el tiempo que le tiene que dedicar a cada persona. No voy a hablar absolutamente nada de Jefferson. Él es bien viejo y sabe lo que tiene que hacer", exclamó Melissa Klug,

Melissa Klug sobre Jefferson Farfán

Eso no fue todo. La expareja de Jefferson Farfán se sinceró y aceptó que, como madre, le pediría al futbolista que buscara más tiempo para estar con sus hijos cuando está en Perú.

"Él sabe perfectamente cuáles son sus prioridades, a quién le tiene que dedicar tiempo. Yo no voy a hablar mal de él. Sabe perfectamente a quién le dedica tiempo: cuánto y a quiénes (...) Si te digo mi opinión porque son mis hijos, me gustaría que comparta más tiempo con ellos. Me gustaría", dijo Melissa Klug.

Según contó la chalaca, Jefferson Farfán regresará a Rusia esta semana. Por eso, el futbolista aprovechó su estadía en el Perú para asistir a la celebración por el Día del Padre de uno de sus hijos.

Jefferson Farfán llora

