Melissa Klug: Jefferson Farfán no es mala persona [VIDEO]

Melissa Klug negó que el distanciamiento del papá de sus hijos, Jefferson Farfán, y su primo César Távara, haya sido a raíz que el participante de ‘El gran show’ le pidió disculpas públicas a la popular ‘Blanca de Chucuito’.



Como se recuerda, César Távara contó que, a través de un familiar, Jefferson Farfán le pidió que se retire del departamento que ocupaba y le devuelva el auto que utilizaba, ya que son de su propiedad.



Melissa, el sábado se te vio conmovida con César Távara...

Sí. Está pasando un proceso difícil, me da muchísima pena la situación que está viviendo, así que me puse un poco sentimental, porque sé lo que también es pasar depresión. Me acordé de esos momentos difíciles (separación con Farfán), estaba flaca, me dio pena por la situación que yo viví.



¿Es cierto que Jefferson se distanció de César porque te pidió disculpas?

No. Eso es mentira y sé de muy buena fuente que eso es falso. Así como salió a hablar (César), que diga cuál fue la razón de todos sus problemas. Es fácil echar la culpa a alguien, pero puedo asegurar que no soy culpable.



Jefferson debe tener sus razones para haberse distanciado de su primo...

Por supuesto. Nadie sabe lo de nadie. Uno puede decir las partes que te convienen.



¿César tuvo la culpa del distanciamiento?

Te puedo asegurar que no es por mi culpa y que no soy la culpable. Jefferson no es una persona mala. Si hubiera sido así, (César) no le hubiera pedido perdón públicamente. (L.Gamarra)

