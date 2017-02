Melissa Klug le tira roche a 'Diablito'

‘No me interesa lo que diga Diego, no le voy a volver a dar luz’, fue la contundente respuesta de Melissa Klug para el ‘Diablito’, quien dijo que si tuviera un romance no lo escondería, por su ‘exclusividad’ con Ítalo Valcárcel.



Además, reafirmó que se siente enamorada de Ítalo, pero que aún se están conociendo.



“Sí, estoy enamorada, pero nos estamos conociendo, no estamos apurados y no necesitamos un título. Además, no quiero cometer los errores del pasado”, precisó la chalaca.



Por otro lado, dijo que Joselito Carrera es solo su amigo, a pesar del efusivo abrazo que se dieron y fue difundido en redes sociales. (E. C.)

Melissa Klug