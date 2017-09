Melissa Klug podría 'cuadrar' a 'Peluchín' por dejar en ridículo a sus hijas [VIDEO]

“Se quería pasar de vivo con unas menores, pero ya hablaremos”, fue la respuesta de Melissa Klug para Rodrigo González, ‘Peluchín’, quien la semana pasada dejó mal paradas a las hijas de la ‘Blanca de Chucuito’ al preguntarles por la terrorista liberada Maritza Garrido Lecca.



Como una leona herida, Melissa Klug sacó las garras y, bastante mortificada, indicó que el conductor solo quiso burlarse de sus hijas en televisión nacional.



“Ellas estaban haciendo una invitación para un evento benéfico y él (‘Peluchín’) no tenía más que sacarles y las dejó en ridículo. Pero lo peor es lo que dijo después, de que por personas como ellas, él no tiene hijos. Está hablando de mis hijas, de tres menores de edad... vamos a ver si Dios le concede hijos”, respondió Melissa Klug.



¿Vas a buscarlo?

Si puedo hablar directamente con él, lo haré. En su momento, yo hablé con su productor para aclararle las cosas. Si él quiere saber sobre mi vida, entonces que me haga las preguntas a mí, no a mis hijas.



¿Te pareció de más que le pregunten por la terrorista liberada?

Aunque mis hijas son niñas, supieron responder las cosas que les preguntaban. Y dijeron que no sabían, como no lo saben muchos chicos de su edad, y se ha visto en las encuestas. Pero además, ellas le dijeron que les explique, que les informe sobre ese tema...



¿Qué opinión tienes ahora de Rodrigo?

No quiero ser igual que él, porque podría decir que por personas como él no tendría amigos gays, y eso es ilógico, porque mis mejores amigos lo son.



