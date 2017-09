¿Melissa Klug le responde a Peluchín con mensaje en Instagram? Esto es lo que dijo [FOTO]

La guerra entre Melissa Klug y Rodrigo González 'Peluchín' parece no tener fin. Luego de que el conductor de Amor, amor, amor dejara en ridículo a las hijas de Melissa, cuando les preguntó si sabían quien era Maritza Garrido Lecca y ellas no supieron contestar.

A raíz de ese incidente, Melissa Klug reveló que sus hijas habían sido blanco de burlas y hasta insultos. La blanca de Chucuito aseguró que pelearía a capa y espada por sus hijas y desde entonces comenzó la guerra con 'Peluchín'.

El conductor no retrocedió. Rodrigo González aseguró que no fue su intención avergonzar a sus hijas, pues él no se imaginaba que ninguna de ellas desconocería algo tan fundamental en la historia de nuestro país. Esto solo aumentó la molestia en Melissa Klug.

Ahora, Melissa Klug parece haber dado el siguiente paso, mandando este mensaje, que más parece una indirecta. "¿Para qué entonces nos ensañamos en dañar, criticas, destruir y hasta maldecir a otro ser humano que es tan único y especial como tú?", se lee en una foto que subió a su cuenta de Instagram.

"hazte cargo de tu sentir, pensar y actuar y permite que de ti el mundo se contagie de todo tu amor", continúa el mensaje que Melissa Klug compartió a través de sus Instagram Stories.

"Las enfermedades que están condenando el mundo, se llaman odio y envidia y lo más irónico de la vida es que nuestros comportamientos estamos deteriorando la medicina que lo cuida todo: el amor", aseguró Melissa Klug.

Melissa Klug Melissa Klug

Como se recuerda, Melissa Klug se presentará en en el 'Reventonazo de los sábados' para aclarar muchos temas, entre ellos, la difícil situación que enfrentan sus hijas, por las críticas e insultos que están recibiendo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.