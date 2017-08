Los hijos de las figuras de televisión buscan hacerse su propio camino y en muchas ocasiones, estudian una carrera distinta a las de sus padres. En este artículo de Trome.pe, te contamos qué profesiones decidieron estudiar los hijos de los famosos.



Gianella Marquina. La mayor de los hijos de la empresaria Melissa Klug es una jovencita de 17 años que estudia la carrera de Derecho en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). Ella cuenta que es un carrera complicada donde hay que leer mucho: "Después de todo este ciclo, la semana de finales ha sido la más relajada que he tenido", cuenta Gianella en una entrevista con la youtuber Brenda Bergerie



Lucía Oxenford. La joven de 26 años sí sigue una carrera relacionada a la profesión de sus padres, los actores Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet, las artes dramáticas. La también modelo estudia en la Universidad de Palermo una carrera relacionada al arte. En más de una ocasión, la actriz ha explicado que estudia en la mencionada universidad porque ofrece habilidades que no se encuentran en carreras peruanas.



Sujetka Val Terkes. La hija de la actriz Vanessa Terkes tiene 21 años. La joven estudia Arte en la Universidad Pontificia Católica del Perú. "Escribo poemas y no me gusta el café tan caliente...Me encanta el arte y mi sueño es vivir de eso porque es lo que me hace feliz", escribió la joven en una biografía que hizo de ella misma para Wikipedia.





Mariel Sifuentes. La hija de la actriz Mónica Sánchez estudió Comunicaciones en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). Actualmente la jovencita de 21 años trabaja en una consultora en comunicación con especialización en relaciones con medios de comunicación y en manejo de crisis.

Una publicación compartida de Lucia oxenford Frayssinet (@luciaoxenfordfrayssinet) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 4:39 PDT

🐥 Una publicación compartida de Sujetka Val Terkes (@sujetka) el 8 de Jun de 2017 a la(s) 2:03 PDT

Por el 🌍 con las mejores! 💕@karinapazvillacorta @alessiahchiabra @lourdesmosca @luciaverane Una publicación compartida de Mariel Sifuentes (@marielsifuentes) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 8:34 PDT