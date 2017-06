Melissa Klug arremetió contra Yahaira Plasencia, a quien criticaron, en las redes sociales, por presentarse con un look similar al de Rossy War en ‘Esto es guerra’.



“Definitivamente, (Yahaira) será mi cruz, porque me preguntan por ella. ¿Qué me pareció su look? Si una quiere se pone un pajarraco en la cabeza, sales y estás regia, pero si vas a salir y trabajar en televisión, no puedes presentarte así”, sostuvo Klug, quien este sábado asistirá al concierto ‘Una noche de salsa 8’.



¿Qué le aconsejarías a Yahaira?

Jamás le daría un consejo, pero puedo expresar mi opinión. Si trabajas en televisión, tienes que contar con personas que te quieran y un asesor de imagen, que le diga cómo hablar, vestirse y peinarse. Hay que tener criterio.



Compararon a Yahaira con Rossy War...

La señora (Rossy) qué tiene que ver... Ella (Rossy) impuso su look, pero hace cuántos años.



¿Crees que han bajado los ‘bonos’ de Yahaira?

Ella no brilla con luz propia, no sobresalía en el canto, solo en el baile. No soy cantante ni bailo, pero soy la madre de los hijos de un crack en el fútbol. He sido la señora.



¿Qué te parece su ingreso a ‘Esto es guerra’?

Quiere generar más dinero.



Jefferson Farfán estuvo en ‘Qué tal sorpresa’ y se emocionó hasta las lágrimas...

Me sorprendió, porque nunca ha estado en ningún programa, pero no me sorprende el lado humano y el buen corazón que tiene, porque lo conocí así. Obviamente que tocaron temas relacionados con su familia e hijos...



Se te vio en una foto con Christian Cueva... ¿Son amigos?

Somos amigos, lo conozco hace tiempo. Ha jugado con Jefferson, no almorzamos juntos, yo fui a un restaurante con mis amigas y él con sus amigos. (L.Gamarra)

