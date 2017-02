¿Melissa Loza se casa pronto? Mira quién sería su galán [VIDEO]

¿Melissa Loza se casa pronto? Ese es el rumor que se ha disparado luego de que el Tribunal de 'Esto es Guerra' le hiciera una sorprendente pregunta durante el cambio de algunos de los integrantes entre 'Cobras' y 'Leones'.

"Me he enterado que ¿se va a casar?", dijo la máxima autoridad de 'Esto es Guerra' ante el desconcierto de muchos. Aunque Melissa Loza no quiso decir nada al respecto en ese momento, las especulaciones comenzaron a surgir y algunos apuntan que el afortunado sería nada menos que José Carlos Zegarra, el popular 'Chino Take'.

Un informe de América Televisión lanza este trascendido debido a que el íntimo amigo de Paolo Guerrero es muy cercano a Melissa Loza. Para aumentar los rumores se destacó que el propio futbolista publicó hace dos días un mensaje en Instagram sobre esta presunta relación.

Como se ve en el post de Instagram, el mensaje de Paolo Guerrero menciona un romance de su amigo con una 'ML', la cual muchos no han dudado en decir que se trata de Melissa Loza.

"No sé, no tengo la menor idea. Yo recién me estoy enterando por el Tribunal que me van a casar... no hay novio pero me van a casar", afirmó Melissa Loza en un descanso de las grabaciones de 'Esto es Guerra'.

Sin embargo, Melissa Loza se puso nerviosa cuando le preguntaron por su cercanía al 'Chino Take'. "Es un amigo", dijo la 'Diosa' sonriente y alejándose para no dar más detalles. ¿Es que hay algo que realmente oculta la modelo?