Melissa Loza: ¿Cuántas cirugías al rostro se hizo? [VIDEO]

Melissa Loza es una de las participantes más fuertes de Esto Es Guerra y también una de las más criticadas por su edad. La ex modelo de 'Habacilar' tiene 34 años y muchos cuestionan su permanencia en el reality de competencia.

Sin embargo, Melissa Loza nunca escucha las críticas y deja a todos con la boca cerrada en las competencias de Esto Es Guerra, en donde se luce como una de las competidoras más fuertes.

Pero lo que también se pone en duda es la belleza natural que ella tiene. Muchos especulan que Melissa Loza se ha sometido a cirugías en el rostro luego que el actor Germán Loero compartiera una fotografía de hace casi 10 años.

Melissa Loza en el 2008

Ante esto, Melissa Loza decidió contar la verdad del cambio en su rostro tras casi 9 años después de esa fotografía y responderle a todos críticos por su apariencia.

"Nada, esta es mi misma cara. ¿Qué cosa me hecho? No hay nada. Yo soy súper natural. Lo que digan los demás no me interesa, no me suma. A mí no me afecta. Que sigan gastando sus balas”, dijo Melissa Loza.

Recientemente, Tilsa Lozano criticó la forma de vestir de Melissa Loza y también dejó entrever que tal vez la participante de Esto Es Guerra se inyecta botox o se haya hecho algún arreglito en su rostro.

"Con respecto a la cara lo que siento, es mi humilde opinión, es que ella es muy guapa, pero definitivamente a mí me vez hace diez años y no tenía los pómulos crecidos, la boca así, el ojo...Cuando te pones mucho bótox se te arruga la nariz... Yo creo que tal vez por estar en un programa junto a tantas chiquillas ella no quiere arrugarse, pero en verdad eso es natural", afirmó Tilsa Lozano.

