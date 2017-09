Esto es Guerra: ¿Melissa Loza deja el programa? [FOTO]

Todo parece indicar que una de las ‘guerreras’ históricas, Melissa Loza, estaría pensando en tomar nuevos rumbos en su carrera profesional y dejar ‘Esto es guerra’.

“Tengo muchos proyectos, vamos a ver cómo se van presentando. Me gusta la conducción, pero amo lo que hago. Las propuestas siempre aparecen y no me gusta abarcar varias cosas, iré paso a paso”, detalló Melissa Loza.

¿Te gustaría seguir los pasos de Angie Arizaga y Sheyla Rojas?

Hay muchos proyectos, no solo en la conducción. Existen algunos a corto y largo plazo.



Entonces, ¿este podría ser tu último año en ‘Esto es guerra’?

Podría ser, todo se evaluará en su momento. No me desespero por ahora. (B.Pashanasi)