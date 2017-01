Melissa Loza entrevista a estrella fitness Eva Andressa y la destruyen por esto [VIDEO y FOTOS]

La estrella brasileña del fitness, Eva Andressa, llegó a nuestro país para saludar a sus seguidores y para capacitar a entrenadores deportivos y especialistas de nutrición. Como parte de su tour 2017, visitó las instalaciones de la tienda Lab Nutrition en el distrito de San Borja y fue entrevistada por la participante del reality Esto es Guerra, Melissa Loza.



La entrevista a Eva Andressa estuvo llena de impases porque Melissa Loza pedía a cada momento un traductor. La participante de Esto es Guerra no domina el "portuñol" y eso lo dejó en evidencia en este video que se está viralizando en redes sociales.



Los seguidores de Eva Andressa le pedían a Lab Nutrition que cambie de reportera debido al poco manejo del portugués por parte de la participante de Esto es Guerra, Melissa Loza.

Lab Nutrion publicó el video en su Facebook y las críticas no se hicieron esperar. La mayoría de seguidores de Eva Andressa consideran que Melissa Loza no era la persona indicada para que la entrevistará.



Eva Andressa se mostró en todo momento amable con Melissa Loza y hasta se tomó una foto con ella que publicó en sus redes sociales, pero los seguidores de la estrella fitnees continuaron criticando el desempeño de Loza en la entrevista a Andressa.



Eva Andressa es una de las estrellas fitness más reconocidas de Latinoamérica, permanecerá en nuestro país por unos días más. Los seguidores de la brasileña desean que vuelva a ser entrevistada pero no por Melissa Loza.