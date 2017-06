Melissa Loza se va de fiesta con ex de su hermana menor [VIDEO y FOTOS]

Con hermanas así. A pesar del dolor que sintió Spheffany Loza cuando supo que su ex pareja, Freddy Ghilardi, se sentía atraído por su hermana mayor, Melissa Loza, la participante del reality Esto Es Guerra sigue yéndose de fiesta con él. Cuak, cuak cuak.

Un video transmitido por Amor, amor, amor demuestra la cercanía que se tienen Freddy Ghilardi y Melissa Loza. En las imágenes se ve a la chica reality y al ex de su hermana bailando juntos en un discoteca.

Al respecto, Spheffany Loza dijo que no esperaba eso, pero que para ella es algo del pasado. "No tengo rencor. Yo cometí un error al haber salido a hablar de todo esto porque me dejé llevar por la cólera", indicó la menor de las Loza.

Spheffany Loza también indicó que ahora se siente muy feliz al lado del participante del reality Combate, el chileno Pancho Rodríguez. El ex enamorada cortó la relación con ella, pero no con su hermana.

Spheffany Loza dijo que no cree que ni su ex ni su hermana puedan tener una relación. "Freddy sabe con que familia se está metiendo", indicó la hermanita de Melissa Loza.