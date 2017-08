¿Jefferson Farfán y Melissa Loza juntos? Ella responde así [VIDEO]

Melissa Loza salió a hablar después que se la vinculara con Jefferson Farfán. ¿Qué pasó? La 'Foquita' realizó una transmisión en vivo en Instagram y Paolo Guerrero decidió burlarse de su amigo. Por eso, el 'Depredador' soltó una 'bomba': que se venía un matri con ML.

“Estás quemado, solo hablas hueva…, O imbécil, habla bien. Paolo está picante lo que estás hablando. Oe habla bien. Paolo, no seas frío oe. Tú eres medio mongol te lo juro oe", dijo Jefferson Farfán durante la transmisión en vivo para que Paolo Guerrero se detenga.

Por eso, muchos especularon sobre la identidad de ML. Según muchos fans, la única chica reality con esas iniciales es Melissa Loza. La 'diosa' de Esto Es Guerra ya había sido vinculada antes con Jefferson Farfán.

¿Qué tiene que decir Melissa Loza al respecto? La participante de Esto Es Guerra no encontró mejor forma que reírse. Según contó, no entiende por qué le crean historias donde no hay nada. Incluso, dijo que no conoce a Jefferson Farfán ni a Paolo Guerrero.

Melissa Loza y Jefferson Farfán

"Pero me crean historias donde no las existen. Hoy día me enteré y ¿sabes qué? ya me causa gracia. ¿Son mis fans o qué? Lo conozco como todo el mundo lo conoce como parte de la selección. Pero en sí no los conozco en persona. Deben ser fans. No soy la única con esas iniciales", dijo Melissa Loza.

Eso no fue todo. La ex de Roberto Martínez dijo que no le incomodaba que la vinculen con Jefferson Farfán. Melissa Loza afirmó que tiene la conciencia tranquila y aclaró que está soltera y sin compromiso.

"No entiendo. ¿Meli? ¿Lo dice? Qué raro. No sé, de repente. Como te digo, no sé de dónde o por dónde. No me incomoda, estoy tranquila. No volteo, no tengo cola que me pisen y puedo caminar con la cabeza en alto. Me causa gracia. De repente entre chacota entre ellos lo dicen", dijo Melissa Loza.

Se especula que Jefferson Farfán reemplazará a Paolo Guerrero en la seleción de Perú para el próximo partido contra Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018. El futbolista de Flamengo acumuló amarillas y estará ausente para el encuentro.

Paolo Guerrero trolea a Jefferson Farfán

