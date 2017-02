Por: Eric Castillo



Yiddá Eslava defendió a Paloma Fiuza y Melissa Loza, quienes han sido cuestionadas por sus edades, pues recalcó que ambas son muy responsables y cuidan su físico para competir en un reality.

“La edad no se lleva por un número, sino en la responsabilidad y la capacidad física que tienen ambas (Paloma Fiuza y Melissa Loza) para competir con cualquier muchacha en un reality. En mi caso, no me sentía conforme ni estaba feliz con las decisiones de la producción, ni con algunos compañeros que se hacían conocidos por cualquier estupidez”, dijo Yiddá Eslava, que participará en ‘Once machos’.



Además, Yiddá Eslava comentó que ha retomado sus actividades, pues comparte con Julián Zucchi las labores de cuidar a su hijo Tomás.

“He tomado un descanso breve porque con Julián compartimos el tiempo para cuidar a Tomás. Nos organizamos y todo es posible”, añadió Yiddá Eslava.

‘DEBE ESTAR PRESO’



Por otro lado, Julián comentó que si son ciertos los cargos de violación contra Juan Martín Mercado, expareja de Laura Huarcayo, entonces debería estar preso.

“No conozco al tipo, pero si se comprueban los cargos de violación, entonces debe estar preso, es lo que corresponde. Creo que las leyes siempre son claras”, añadió.

Además, detalló que acaba de ingresar a ‘La banda del Chino’ como productor creativo.



“Tengo la oportunidad de hacer muchas locuras. Es una tarea dura, pero la televisión me fascina”, detalló.