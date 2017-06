Melissa Paredes pensó que sabía cuál era el sexo de su bebé, ¡pero la sorprenden en vivo!  [VIDEO y FOTOS]

Melissa Paredes y Rodrigo 'Gato' Cuba lo tenían todo listo. La pareja está esperando a su primer bebé y ya tenían listas algunas cositas para su llegada. Sin embargo, ninguno esperó que la primera ecografía que le realizaron a la modelo diera un resultado erróneo.

Melissa Paredes llegó al set de En Boca de Todos para compartir con todos en vivo cuál era el sexo de su bebé. En el Día del Padre, la modelo jugó al misterio sobre el dato y decidió esperar a aparecer en el programa para confirmar la noticia.

Cuando los conductores del programa le preguntaron qué era lo que ella pensaba, Melissa Paredes contó que todos creen que tendrá un varoncito. Incluso, señaló que se hizo una ecografía a los tres meses y ese fue el resultado.

"Estoy muy emocionada. Me acaba de sorprender muchísimo el sexo de mi bebé y por eso estoy así. Quiero hablar con toda la familia porque todos se van a sorprender. Yo pienso que es hombre porque a los tres meses me hicieron una ecografía y me dijeron que es hombre", dijo entre lágrimas Melissa Paredes.

Sin embargo, el doctor que le realizó el examen en vivo sorprendió a la futura mamá y a todos en el set diciendo que era una mujercita. Melissa Paredes no pudo más y soltó en llanto.

La futura mamá contó en el programa que ella ya había avanzado con algunas cositas para su bebé y que todo fue pensado en que sería hombre. Sin embargo, Melissa Paredes señaló que nunca hubiese pensado en esta noticia.

Melissa Paredes y su gran sorpresa sobre el sexo de su bebé

