Melissa Paredes: "Soy una chola power" [VIDEO]

Melissa Paredes dijo que se siente orgullosa de ser ‘chola’ y de haber crecido en Ventanilla. Reconoció que ni ella ni su esposo Rodrigo Cuba tienen mayor contacto con su suegro, Jorge Cuba, preso por supuestamente haber recibido coimas de Odebrecht.



Como se recuerda, Zaida Tejada, hermana de Jessica -pareja sentimental de Jorge Cuba-, reveló que el exviceministro nunca estuvo de acuerdo con la relación que mantenía su hijo con la modelo por la procedencia humilde de su familia y porque él esperaba que su primogénito se case con una mujer de ‘plata’ y ‘apellido’.



“Esta chica es de Ventanilla y su familia es cholita. Eso me contaba Jessica porque yo no hablo con él”, dijo Zaida Tejada en ‘Reporte semanal’.



Ante eso, Melissa Paredes afirmó que cree que hay algo de cierto en lo declarado por Zaida.



“Yo no conozco a la hermana de Jessica, pero ella no tendría por qué salir a decir mentiras. De hecho, hay situaciones que han ocurrido en mi relación con Rodrigo que indicarían que puede ser cierto. Ni Rodrigo ni yo éramos cercanos a él, pero era el menos indicado para decir si estaba de acuerdo o no (con la boda) porque no ve a Rodrigo desde que tenía 8 años”, dijo Melissa Paredes en ‘En boca de todos’.



De otro lado, aseguró que si es cierto que su suegro se refirió a ella de manera despectiva, no le molesta y que más bien demostraría que es una persona llena de complejos.



“A mí no me ofendió ni me molestó que diga que soy chola y de Ventanilla. Si es que lo dijo, porque tampoco lo he escuchado directamente, es él quien tiene los complejos. Soy orgullosa de ser de Ventanilla y soy bien chola, soy cholaza, una ‘chola power’”, indicó.



Por último, aclaró que no está embarazada.