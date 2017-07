Melissa Paredes responde con peculiar video a las críticas por salir a despedida de soltera embarazada

Melissa Paredes responde fiel a su estilo: clara y frontal. La modelo recibió críticas por asistir a una despedida de soltera estando embarazada e, incluso, algunos usuarios dejaron entrever que había estado bebiendo alcohol.

Sin embargo, Melissa Paredes decidió grabar una serie de videos expresando su rechazo a cada una de las críticas que recibió. La esposa del Gato Cuba fue muy enfática en señalar que estuvo tomando gaseosa durante el evento y que nunca pondría en riesgo la vida de su pequeña Mía.

Además, lamentó que muchos usuarios que la criticaron crean que estar embarazada es como tener una enfermedad que obliga a la mujer a permanecer siempre encerrada. Melissa Paredes dijo fuerte y claro:

"Yo no soy como esas chicas que ustedes siguen que les dicen todo lo que ustedes quieren escuchar. Al grano: sinceramente me importan diez pepinos lo que tú pienses. Si te gusta, bien, sino no, no me sigas", dijo Melissa Paredes.

Pero no todo quedó ahí. Melissa Paredes le pidió a las chicas que la criticaron que, si están embarazadas, disfruten del momento. "No sean tan aburridas. Coman, disfruten su embarazo, diviértanse, bailen, no sé... Por favor sean felices"

Melissa Paredes respuesta

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.