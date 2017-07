Melissa Paredes fue criticada duramente por participar en despedida de soltera estando embarazada [FOTO]

¡Las redes sociales explotaron! Tal y como lo comentó Meche Barrios en Ampay de Trome, Melissa Paredes nunca pensó que asistir a la despedida de soltera de una amiga le haría ganar críticas. Varios usuarios de Instagram mostraron su malestar al ver a la modelo embarazada celebrando con un grupo de jóvenes dentro de una limosina.

Melissa Paredes compartió una serie de fotografías junto a sus amigas celebrando la despedida de soltera de una de ellas. Sin embargo, jamás esperó que los usuarios en redes la criticaran por asistir estando embarazada.

La modelo estaba sentada junto a sus amigas riéndose y compartiendo un grato momento dentro de una limosina. En una de las publicaciones se ve a Melissa Paredes tomando de un vaso, lo que muchos usuarios creyeron que era licor. Sin embargo, solo se trataba de gaseosa.

Ante esto, varios seguidores de Melissa Paredes salieron a defenderla y lamentaron que muchos crean que estar embarazada la impide de compartir en algunos eventos.

"No por el hecho de que se este embarazada no puedes ir a divertirte no no no! Claro que sí se puede. Una mama siempre cuida de sus hijos desde la barriga y tu no haz hecho nada malo no le veo el escándalo del resto!"

"¡¡¡La gente es tontaaaa!!! Creen que una mujer que demuestra que está feliz con su embarazo y espera ansiosa su hijita se va a exponer a ir a un lugar donde pueda perjudicar su embarazo?", escribieron algunas seguidoras de Melissa Paredes.

Melissa Paredes disfrutando despedida de soltera

