Melissa Paredes pone en su sitio a usuaria que le dice 'presumida' en redes por este insólito motivo [VIDEO]

Melissa Paredes siempre dice lo que piensa y no se queda callada ante nadie. Eso lo ha demostrado en más de una ocasión, como cuando la criticaron por mostrar su cuerpo tras contraer matrimonio. O cuando un usuario en redes criticó a su esposo y lo cuadró en un dos por tres.

Ahora, Melissa Paredes tuvo que soportar que una usuaria en redes sociales le digan "presumida". ¿Por qué? Porque la modelo compartió la ropa y los zapatos que le compró a su bebé Mía, fruto de su relación con el futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba.

"¡Como siempre presumida! Esta mujer no cambia. Quedaría mucho mejor si solo mostrara una prenda favorita, ya que el cuarto del bebé es un lugar muy íntimo, no nace y ya la expone en redes", contó la usuaria.

Ante esto, Melissa Paredes no se quedó callada. La modelo le respondió así a la usuaria de Instagram. "Si no te gusto no mires mis publicaciones y punto! Es más bloquéame!!!", respondió la modelo.

Melissa Paredes estuvo contestando algunos comentarios de sus seguidores en Instagram. Algunos querían saber si es que daría a luz por cesárea o parto natural. La modelo contó que ella quería darlo de la manera natural pero al final todo era decisión del médico.

La modelo compartió la noticia de que se convertiría en madre de una manera muy curiosa. Ella estuvo en el programa 'En Boca de Todos' y se hizo una prueba de embarazo en vivo. Sin embargo, el test dio negativo.

Al parecer, la prueba no funcionó bien. Melissa Paredes sí se encontraba en la dulce espera y tuvo que hacerse otra prueba para confirmar la feliz noticia. Meses después, la modelo fue al canal para saber el sexo del bebé.

Aunque su ginecólogo le dijo que esperaría un niño, el doctor que le hizo una ecografía en vivo en En Boca de Todos le dijo que esperaba una niñita. Melissa Paredes rompió en llanto al escuchar la noticia y dijo que llamaría a su hija Mía.

Melissa Paredes y su gran sorpresa sobre el sexo de su bebé

