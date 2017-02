Melissa Paredes: Papá del 'Gato' Cuba no quería que se case con ella por este motivo [VIDEO]

¿QUÉ? ¿En contra? Sí, así como lo lees. Jorge Cuba, el padre de Rodrigo 'Gato' Cuba y suegro de Melissa Paredes, estaba en contra del matrimonio entre su hijo y la exparticipante de 'El Gran Show'.

Como se sabe, Jorge Cuba habría recibido depósitos de aproximadamente 2 millones de dólares de Odebrecht a través de la empresa offshore Hispamar International Corporation. Los pagos habrían sido efectuados entre el 3 de julio del 2013 y el 11 de mayo del 2014.

Según cuenta la hermana de Jessica Tejada, Zaida Tejada, Jorge Cuba nunca estuvo de acuerdo con la relación que mantenía su hijo con Melissa Paredes por la procedencia humilde su familia y porque él esperaba que su primogénito se case con una mujer de 'plata' y 'apellido'.

"No quería que se case con esta chica (Melissa Paredes) (...) Quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. 'Esta chica es de Ventanilla y que su familia es cholitos'. Eso me contaba Jessica porque yo no hablo con él", manifestó Zaida Tejada en Reporte Semanal.

Pero eso no era todo. Según contó la hermana de Jessica Tejada, Jorge Cuba decidió no pensaba asistir al matrimonio del Gato Cuba y Melissa Paredes. Cuando la modelo se enteró, tampoco quiso que su futuro suegro vaya pero terminó haciendo acto de presencia.

Sin embargo, Jorge Cuba no apareció en ninguna fotografía de los tres matrimonios que se llevaron a cabo en la Iglesia, en la municipalidad y en la playa.

"Él casi se muere cuando su hijo le dijo que se casaba con esta chica (Melissa Paredes) (...) No le gustaba por lo que era 'vedette', bailarina, pero no era de su agrado para nada por la familia de ella", dijo Zaida Tejada.

