Melissa Paredes dijo esto sobre rumores acerca de un supuesto embarazo

Melissa Paredes negó que esté en la ‘dulce espera’ después de que sus fans especularan que tenía el rostro de una embarazada y ya no se pintaba el cabello. Al parecer un nuevo bebé no está entre sus planes.



“¿Quién ha dicho eso? No, la gente escribe, comenta, pero nada que ver. Me preguntan sobre el tema, pero no entiendo por qué. En nuestros planes (con su esposo Rodrigo Cuba) no figura el embarazo, veremos más adelante. Obvio que sería lindo”, dijo Melissa.



Te alejaste de la televisión por completo, ¿no la extrañas?



No, todo tranquilo. Tengo proyectos, pero en realidad estoy estudiando actuación, que es lo que me gustaría hacer, por eso me alejé de todo lo que es farándula. Quiero volver bien preparada.



Entonces, estás atendiendo al esposo.



Así es...



¿Y le entras a la cocina?



Claro, pero de vez en cuando.