Melissa Paredes revela esto de la terrible enfermedad que pone en riesgo su salud [FOTO]

Melissa Paredes no está pasando por un buen momento. Su suegro Jorge Cuba está en el penal de Ancón cumpliendo la prisión preventiva por el caso Odebrecht mientras que su mamá fue denunciada públicamente por un supuesto caso de maltrato físico y psicológico a un menor de edad.

Sin embargo, Melissa Paredes quiere vivir su vida y su reciente matrimonio de la mano de su esposo Rodrigo 'Gato' Cuba y disfrutar de los días a su lado. El día sábado la modelo acompañó al futbolista al estadio y celebró junto a él su gol.

Después del partido, Melissa Paredes y su esposo decidieron ir hasta las playas del sur para disfrutar del sol y del mar. La modelo compartió fotografías disfrutando de su tiempo libre y luciendo su cuerpo de infarto.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Pero un detalle llamó la atención de una fotografía que compartió en redes sociales: Melissa Paredes mencionó la enfermedad que sufre desde hace algún tiempo y por la que se mantiene en constante chequeo médico.

"Está haciendo efecto la dieta. Me faltan 2 kilitos más. A veces odio mi tiroides #sisepuede #playa #feliz", escribió Melissa Paredes en su cuenta Instagram.

Recordemos que no es la primera vez que Melissa Paredes habla de la tiroides. En el programa 'El Gran Show', la modelo compartió el problema que aqueja su salud.

Melissa Paredes Melissa Paredes

“Tengo un problema de tiroides desde hace mucho tiempo. Me lo diagnosticaron el febrero pasado (2016). Por eso yo subía y bajada de peso, y yo no me daba ni cuenta. Es problema con el que tengo que vivir toda mi vida y tengo que estar medicada, y lo estoy combatiendo”, dijo en ese entonces Melissa Paredes para América Espectáculos.

