Melissa Paredes y Rodrigo Cuba ya barajan nombres para su bebé [VIDEO y FOTOS]

Todo empezó como una rutina. Él, como siempre, se preparó para llevarla a su chequeo de Papanicolaou. Ella estaba lista según lo acordado. Entre enfermeras y médicos, se enteraron de que un ‘visitante’ inesperado pedía amor y techo. Rodrigo Cuba y Melissa Paredes van a ser padres. Son 4 meses de embarazo y cada día es de emoción y aprendizaje.



El jugador profesional no se quedó a escuchar la entrevista a su esposa. Solo posará para las postales fotográficas. Son uno solo y la voz de la ‘Leona’ es la voz del ‘Gato’.



¿Tu bebé llega con un pan bajo el brazo?

Antes de pensar en un hijo, teníamos que comprar nuestra casa.



¿Lo lograron?

Conseguimos el ‘Techo propio’ y decidimos ‘encargarlo’.



¿Desde cuándo se animaron?

En octubre del 2016 dejé de cuidarme y en enero nos confirmaron.



¿Primera reacción?

Lloramos y cada uno corrió a llamar a su mamá.



¿El primer sueño?

Ambos hemos crecido con padres separados y lucharemos para que tenga un hogar constituido.



¿Hombre o mujer?

Varón para que sea pegado a mí y a su papá también.



Para que sea futbolista...

Eso dice él, a mí me encantaría que sea médico, algo que yo nunca pude ser.



¿Futuros nombres?

Mariano Rodrigo o Mía Melissa.



¿Antojos de madrugada?

Solo dos veces: jugo de naranja y salchipapa, pero de carretilla.



¿Y salió a comprarte?

Sí y hasta la calle Villarán, en Surquillo.



Moraleja...

Si lo ven por la calle a esa hora, que no saquen publicaciones que lo vieron haciendo cosas malas, solo está consintiéndome.



¿Es tierno?

Le habla a mi barriga porque sabe que lo escucha y pone música clásica.



No te vemos en programas de farándula...

Me invitan, pero no voy, ya no quiero hablar más de otras personas.



¿Duermes todo el día?

Sí y Rodrigo es feliz porque también le gusta dormir.



¿Después de los entrenamientos?

Me comenta que es una obligación descansar.



Ya van quedando atrás los malestares y las náuseas.

Ahora solo tengo problemas de respiración.



Entonces se vienen meses sin televisión...

Antes de enterarme de que estaba embarazada, pasé un casting para una serie que sale en ‘América Televisión’.



¿Te aceptaron?

Sí y me acordé que ya no podía, por eso agradecí a Dios porque sabe lo que hace.



¿Insistirás con la actuación?

Estudio con Bruno Odar. Además, de actriz puedes hacerla hasta viejita y no solo cuando hay buen cuerpo.



Ahora que serán tres, ¿si contratan a tu marido en el extranjero o provincia?

Nos vamos.



¿Segura?

Si por comodidad me quedo en Lima, estoy dando alas a que se meta alguien en medio.



Hay muchos casos...

Sé de parejas de futbolistas que terminaron su relación.



¿Cómo lo alucinas como papá?

Noble.



¿Y muy serio?

Es un vacilón, todavía no lo conocen.



¿Ya eligieron padrinos?

Su hermano y la mía.



A ver, un ejemplo de lo planificado que llevan su vida...

Ya empezamos a ahorrar para los estudios de mi bebé.



¿Con tanta anticipación?

El tiempo pasa rápido.



¿Si sale varón y coqueto con las chicas?

Herencia de mi padre, que fue terrible, ja, ja, ja.



¿Se viene un nuevo tatuaje?

Viene uno y se van dos.



¿Cómo es eso?

Tanto su papá como yo nos pondremos el nombre. Yo, en mi nuca; y él, en su brazo. Pero para actuar me borraré dos.



¿Contarás que renunciaste a ser ‘Miss Perú’ en el 2012?

Fue un acto de dignidad.



Refréscanos la memoria...

Gané el certamen y como había trabajado de modelo en un evento de Ventanilla y salía en bikini, me atacaron con todo, mi familia sufría y por eso abandoné ese sueño.



¿Tu mayor acto de amor ha sido defender a tu pareja cuando lo relacionaban con actos de corrupción de tu suegro?

Esos momentos duros fortalecieron la relación.

Melissa Pardes embarazada

Te veo madura y preparada para el reto de ser madre...

Me muero de miedo, pero voy a afrontar la responsabilidad con todo mi amor.



¿Defíneme a Rodrigo?

Si me estoy cayendo, sé que su mano estará allí para ayudarme.



Entonces, adelante, tienes la tarea más hermosa de cualquier mujer...

Dios me va a ayudar.



Trome te agradece por estas confesiones y tu sinceridad de siempre...

Ustedes son unos capos, porque me tomaron la foto en el estadio y tuve que decir que estaba gorda porque los primeros meses siempre es riesgo que no se concrete el embarazo. Gracias por entrevistarme.



(Fernando 'Vocha' Dávila)

