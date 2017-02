Melissa Paredes revela lo peor de su suegro con estas declaraciones sobre el 'Gato' Cuba [VIDEO]

La modelo Melissa Paredes reveló el lado más oscuro de su suegro, Jorge Luis Cuba, en el programa de La Chola Chabuca. En una íntima entrevista, consideró que lo sucedido con el padre de su esposo Rodrigo 'Gato' Cuba es por 'justicia divina'.

Melissa Paredes comentó que el padre de el 'Gato' Cuba no asistió a su boda civil pues, según se enteró, nunca estuvo de acuerdo con su relación con el deportista del Depotivo Municipal.

Melissa Paredes indicó también que José Luis Cuba nunca fue cercano a su hijo. Incluso dejó que entrever que no estuvo presente en la crianza del futbolista.

Sobre las ofensas contra ella, Melissa Paredes fue cauta al precisar que nunca fue testigo de ello, sin embargo, arremetió contra su suegro por la actitud negativa que siempre tuvo con ella.

"Nunca lo escuché al señor, pero sé que tuvo un problema con Rodrigo por mí. Se dejaron de hablar por mí. Hay una cosa real en este mundo, padre es el que cría no el que engendra ¿La justicia divina es grande, no?", comentó Melissa Paredes.

Al final de la entrevista, Melissa Paredes reveló la fuerte reacción que tuvo el 'Gato' Cuba cuando a través de una llamada telefónica lo acusaron de ser cómplice de su padre.

"Nunca me voy a olvidar las lágrimas de mi esposo. Lo llamó una persona que tiene poder y le dijo que también podrían meterlo preso. Él (Rodrigo Cuba) miró a su mamá y le dijo 'pero sí yo no he hecho nada'", señaló Melissa Paredes muy afectada.