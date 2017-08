Voy caminando por el tradicional Campo de Marte al lado de Melissa Peschiera y por un momento me siento trasladado en el tiempo y en el espacio hacia la era dorada del cine de Hollywood. Su belleza clásica y elegante me hace recordar a figuras como Audrey Hepburn o Elizabeth Taylor. Su garbo y sensualidad me evocan a estrellas como Marilyn Monroe o Grace Kelly. No estoy frente a la pantalla gigante, pero soy un espectador privilegiado. Y ella no es una actriz, es una periodista que todos los días atrapa la atención de los televidentes con su fuerte personalidad y esa manera tan directa que tiene para decir las cosas. Y también, por qué no, con su hermosura que trasciende las épocas. Y aunque por ahora no haya un dueño de su corazón, no se entusiasme, señor lector, será difícil conquistarla.



La última vez que conversaste con Trome estabas sin pareja...

Estoy separada, pero no sola. Estoy con Dios y mis hijos.



¿Te preocupa?

Seguramente Dios me está reservando para alguien maravilloso que no he conocido todavía.



¿Sales mucho?

Soy más casera. Con tres hijos no me da mucho para estar en la calle, pero sí eventualmente a algún compromiso.



¿Crees que tu carácter espanta a algunos hombres?

Sí. Como que pueda atraerle a otros, ¿no? ¿Tú qué piensas? Ja, ja.



Creo que debes tener muchos pretendientes...

Fíjate que no. Un par de locos por ahí nada más.



¿Quizá una decepción te ha hecho poner una especie de muralla?

Merezco estar con la persona con la que quiero estar. Ya me he imaginado cómo es, cómo quiero que sea. Hasta cómo tiene que ser nuestra relación. Sé que quiero que me conquisten, quiero una persona muy amorosa, muy querendona, de un gran corazón.



¿Y físicamente?

Más alto que yo y no me importa lo demás.



¿Difícil encontrarlo en el Perú?

No creas. Sin tacos, ahí estamos. A veces son muy ‘chaturris’, pero el amor no necesariamente pasa por eso.



¿Estuviste con alguien más bajo?

Sí, casi casi por ahí. O sea, con tacos, ya lo pasaba. A veces me pedía que me agache para las fotos. No me sentía incómoda, pero parece que él sí.



¿Es necesario un compañero para estar completa?

No tengo apuro, no quiero estar probando en la vida.



¿Crees mucho en Dios?

Mi vida está sustentada en Jesús. Lo amo y trato de que cada cosa que haga sea con él.



¿Vas a alguna iglesia?

Es una relación personal, pero sí voy a un grupo donde aprendo más sobre el legado que nos dejó, que es su palabra.



¿Cómo te llevas con el padre de tus hijos?

Normal. Mientras más distantes, mejor, je, je, je. Es lo más sano. Hay una relación de papás.



¿Fue un divorcio complicado?

Sí, pero ya pasó. No me arrepiento de nada, fue algo que me ayudó en mi crecimiento personal y me enseñó a darle vuelta a las cosas.



¿Cómo te tienen que enamorar?

Me deben sorprender. La valla es alta, no te lo voy a negar. Tiene que ser más que yo, alguien del que pueda aprender, admirar. Y también las flores, el romanticismo, que te hagan sentir mariposas en el estómago. Es rico sentirte como una chiquilla de 15 años, pero con la experiencia de una mujer de 37. Así es la vida. Soñar es gratis y sigo soñando.



¿Un príncipe azul?

Para nada. Disney nos fregó. Eso de que te casas y vives feliz para siempre es mentira. Todos los días tienes que estar regando la flor, es un tesoro de a dos. Es muy complicado. Por eso quizá prefiero estar sola.



¿Billetera mata galán?

No siempre, ah. Cualquiera puede hacer plata, pero no cualquiera tiene buen corazón, inteligencia o sabiduría.



¿Te habrás encontrado con muchos poderosos?

Exacto y eso de qué sirve. El dinero ayuda, pero no te da la felicidad ni te llena el corazón. Es importante, pero no es lo único. Eso lo puedo hacer yo y no necesito a nadie.



¿Has estado con algún periodista?

No. Quizá podría entender mejor los horarios, las exigencias y pasión por hacer estas cosas sin recibir un centavo más, sino porque quieres hacerla. Pero no sé. Ustedes me quieren buscar pareja como sea.



Es lo que se preguntan tus fans...

Para saber quién es la víctima. Pobre de aquel que está con ella ja, ja, ja...



Tienes dos clubs de admiradores en Facebook.

No sé cómo. Es que no soy muy ‘facebookera’, pero sí me han contado que hay fotos que sacan de mi Instagram o de la pantalla. Nunca se han contactado conmigo, no sé de dónde viene eso, pero se los agradezco. Saludos.



¿Te ha costado en tu trabajo demostrar que eres más que una cara bonita?

Soy como soy. Al que le gusta bien y al que no, pues qué pena. Sé lo que soy como periodista, a dónde quiero llegar como profesional. Tengo principios y no los vendo, no los regalo, no los alquilo ni los negocio.



¿Por eso te despidieron de Latina?

Sí, un periodista no está para hacer publicidad dentro de un noticiero. Es incoherente.



¿Te molestaste con Erick Osores cuando intentó abrazarte?

Es encantador, es amigo mío, pero no quería ser abrazada en ese momento y así como yo habrá muchas que no quieren ser tocadas y no tienen por qué sonreír siempre ni ser agradables ni sumisas para quedar bien. Un no es un no. Y un varón debe saber comprender, aunque la mujer quede como una bruja.



¿Una reacción intuitiva o pensada?

Me sorprendí porque fue al aire, en vivo. Cuando lo intenta hacer detrás de cámaras siempre me escapó por fastidiarlo. Quise evitarlo y fue algo natural. Cuando no quieres que alguien te toque, no quieres, y eso debe quedar como una lección.



Te criticaron porque a Alejandro Sanz sí le robaste un beso...

Con Alejandro me senté antes y le pregunté si le molestaría que le diera un beso porque no quería incomodarlo. No soy su fan, soy periodista. Fue conversado y aceptó.

Melissa Peschiera ironizó sobre caso de Korina Rivadeneira.

¿Te lanzaste como fan enamorada?

Con las justas me gusta una canción suya y nada más.



¿Y ha habido algún político que se haya querido sobrepasar?

Antes de la entrevista, sí. Inmediatamente pongo mi cara de palo o les chanto un sonoro ‘¿perdón?’, y la gente se ubica. De repente les pareceré antipática, odiosa, pero no voy a permitir que nadie dé un paso más allá de lo que quiera.



¿Fuiste mamá muy joven?

Sí, mis hijos tienen 17 y 14 y una niña de 6. Fui madre a los 20. Muy complicado y se los he explicado. No me arrepiento, los amo, pero se queman etapas.



¿Te hubiese gustado hacer más locuras?

Viajar más, estudiar más. Conocer más, tener más experiencias. Perderme en tal o cual lugar. Pero me tocó y las cosas tienen que enfrentarse como llegan.



¿Te has imaginado como suegra?

Nooo, pero ya me lo han dicho. La he conocido y ya le he dicho a mi hijo ‘mira las cosas son así y asá’. Esto es lo que pienso y ten la confianza de hablar conmigo. En base a mis experiencias algo te podrá servir.



Gracias por compartir tu vida con nosotros...

No, a ustedes por considerarme y por creer que puedo ser interesante.