Mes de Europa: Disfruta gratis de estas películas del Festival de Cine Europeo

Durante el mes de mayo, dentro de las actividades de Europa Móvil, organizado por la Delegación de la Unión Europea, inicia el Festival de Cine Europeo, en el que se proyectarán cortometrajes y películas que narran historias de migraciones y movilidad



En esta ocasión el Cine de la Alianza Francesa, abre sus puertas a 3 importantes filmes, que enfocan la travesía de jóvenes migrantes que arriban a Francia en busca de la esperanza, acogida y desarrollo social.



Las 3 proyecciones, muestran como es el proceso de adaptación de los protagonistas a las costumbres de la nueva ciudad, de qué manera enfrentan obstáculos y cómo en el camino se presentan distintos personajes, capaces de guiarlos, protegerlos e introducirlos a la sociedad para lograr estabilidad y finalmente felicidad.



Película: Bebé tigre - Cyprien Vial, 2014

Fecha: Jueves 18 de mayo, 8:00 p.m / Ingreso libre

Lugar: Cine de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miraflores)

Hora:

Descripción: A los 15 años Many llega a París de la India con la esperanza de trabajar y mandar dinero a sus padres que se han endeudado para enviarlo a Francia. Sin embargo, quien lo introduce en el país lo deja en servicios sociales por lo que el Estado francés se hace cargo de su custodia. Al cabo de dos años de conducta ejemplar, Many es un adolescente como cualquier otro. Sin perder contacto con la comunidad Sikh empieza a integrarse en la sociedad francesa, pero aún no le manda dinero a sus padres.



Película: La Cour de Babel – Julie Bertuccelli, 2014

Fecha: Viernes 19 de mayo, 8:00 p,m/ Ingreso libre/Capacidad limitada

Lugar: Cine de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miraflores)



Detalle: Documental, acaban de llegar a francia, vinen de Irlanda,Serbia, Brazil, Túnez, China o Senegal. Durante un año Julie Bertuccelli, ha grabado las relaciones, los conflictos y las alegrías de un grupo de niños y adolescentes, entre 11 y 15 años, reunidos en una misma clase de acogida para aprender francés.



Película: Fátima- Phillipe Faucon 2015

Día: Sábado 20 de mayo, 6:00 p,m/ Ingreso libre/Capacidad limitada

Lugar: Cine de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miraflores)



Detalle: “Fátima es una musulmana inmigrante de origen árabe y madre de dos hijas: Souad, una adolescente rebelde de 15 años, y Nesrine, una joven de 18 que recién inicia la universidad y quiere ser médico”.



CINE CONVERSATORIO



Cine- Conversatorio: Los caminos de la Pobreza

Película: Hecho en Ash – Iveta Grófová, 2012

Fecha: Jueves 18 de mayo, 6:00 p.m / Ingreso libre

Lugar: Centro Cultural de España (Jirón Natalio Sanchez 181, Lima)



Descripción: Luego de graduarse de la escuela, una joven eslovaca, busca oportunidades cruzando la frontera checa, las dificultades económicas y laborales la desvinculan de sus relaciones más cercanas, como su familia, su novio y en cierto modo, de ella misma.





Cine- Conversatorio: Rostros de la migración

Película: Mi propia guerra intima – Lidija Zelovic

Día: Sábado 20 de mayo, 6:00 p.m / Ingreso libre

Lugar: Centro Cultural de España (Jirón Natalio Sanchez 181, Lima)



Descripción: La cineasta trata de reconciliarse con su propio pasado. Crecida en Sarajevo,en 1993, huyó durante la guerra de los países Bajos y se convirtió en corresponsal de guerra para la BBC. Descubre que la verdadera guerra está estallando en la gente, incluso dentro de su propia familia.