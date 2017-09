Metallica: James Hetfield, vocalista de la banda, sufrió tremenda caída en el escenario [VIDEO]

'Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé' es la frase con la que comienza el poema Los heraldos negros de César Vallejo, el cual parece ajustarse a lo que vivió el cantante James Hetfield, vocalista de Metallica, durante un concierto en Amsterdam.



Tal como se puede ver en distintos videos de YouTube, James Hetfield estaba interpretando el tema 'Now That We're Dead' cuando cayó en un hueco que estaba en el centro del escenario. Casi de inmediato, él fue socorrido por el staff del recital.



Momentos depués del incidente, James Hetfield habló ante el público para comunicarles cómo se encontraba. "Sí, estoy bien. Mi ego, bueno eso no mucho... Pero está bien", sostuvo el líder de Metallica.



Hay que mencionar que la banda de rock fue motivo de muchas miradas recientemente cuando estuvieron interpretando temas de Disney y Rihanna en Carpool Karaoke.

Por otro lado, Metallica también fue protagonista de algunas notas tras la salida de una colección de polos hecha por las hermanas Kylie y Kendall Jenner, la cual se ganó las críticas en las redes sociales, que los tenía como algunas de las prendas.



"Creo que lo que piensan (Kylie y Kendall Jenner) es que pueden hacer lo que les dé la gana (...) Para mí es una falta de respeto. Hemos trabajado duro por 36 años y hacemos lo mejor para estar cerca y conectar con las personas, hacer que cada nota cuente y que alguien estropee todo, no es que sea sagrado, pero muestren algo de respeto", expresó indignado James Hetfield.